Arteixo cederá una parcela a la Xunta para construir 14 viviendas públicas

El Concello de Arteixo acaba de anunciar la cesión gratuita de una parcela municipal a la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, dependiente de la Xunta, para la construcción de vivienda protegida en el núcleo de Vilarrodís.

La finca forma parte del desarrollo urbanístico situado en el entorno del centro médico de Vilarrodís, y se sitúa justo al lado de este edificio. Cuenta con una superficie de 380 metros cuadrados y figura en el inventario municipal de bienes.

Según los cálculos del propio Ayuntamiento, la Xunta podrá levantar en este suelo unas 14 viviendas de promoción pública, que se sumarán al parque de vivienda protegida del municipio.

En este sentido, la Concejalía de Urbanismo de Arteixo emitió recientemente un decreto para manifestar su conformidad con la delimitación definitiva del sector de A Penouqueira en el que la Xunta prevé construir 160 viviendas protegidas. La nueva delimitación, fijada en agosto, amplía el ámbito inicial y enlaza con la Travesía de Arteixo.

El terreno escogido en este caso por el Ayuntamiento de Arteixo limita al norte con una parcela propiedad de Construcciones Abelleira S.A. y con el edificio número 2 de la calle Aguceira. Al sur y al oeste colinda con varias parcelas cedidas al Concello para equipamientos y zonas verdes, y al este con una destinada a viario de la misma calle. Está identificada como parcela P11 de la Unidad de Actuación 43.

El anuncio fue publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y puede consultarse en la sede electrónica y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arteixo. El expediente permanecerá ahora en exposición pública durante veinte días hábiles. Durante este plazo, cualquier interesado podrá presentar alegaciones.

El acuerdo fue aprobado mediante un decreto el 25 de septiembre por parte de la concejala de Contratación, Patrimonio, Turismo y Nuevas Tecnologías, Patricia Amado Varela.