Se buscan aficionados al teatro en Sada y Arteixo para un proyecto inclusivo

«Que prueben y si les gusta, que se queden». Es el consejo que da la actriz y directora Victoria Teijeiro a los aficionados a la interpretación para ayudarles a vencer el pánico escénico que les disuade de sumarse a Comunicarte, el proyecto de teatro inclusivo que se desarrollará en A Coruña, Sada y Arteixo hasta el 18 de diciembre.

Se trata de una iniciativa reconocida por la Diputación como proyecto singular que aspira a hacer del teatro una herramienta para la integración. «Queremos crear un grupo de trabajo de personas diversas, con y sin discapacidad, para fomentar la inclusión social», explica Teijeiro, doctora en artes escénicas e inclusión social por la Universidad Autónoma de Madrid y productora de La Quintana Teatro, que logró el Premio MAX al espectáculo revelación por la obra de Desde lo invisible.

La actriz Victoria Teijeiro dirige este proyecto, premiado por la Diputación de A Coruña

Su actual proyecto tendrá forma de «falso reality», un concurso navideño que deparará más de una sorpresa. El espectáculo subirá a escena a sesenta personas con o sin discapacidad. «La idea es que sea muy coral para que todo el mundo tenga su momento de participación», explica la actriz.

Los ensayos se desarrollarán una tarde por semana en cada localidad, en horario de 16.00 a 19.00 horas. Una vez listo, el espectáculo se representará en el auditorio de Sada, el anfiteatro de Arteixo y, como colofón, en la plaza de María Pita. Las representaciones serán en diciembre. Todo el proceso se grabará para realizar un documental.

El proyecto va en la línea de La gran boda 2.0 que realizó Victoria Teijeiro con la colaboración del Centro Dramático Nacional y que se rigió también por el lema de hacer de la experiencia teatral una práctica inclusiva.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través del correo victoriateijeiro@gmail.com o llamando al teléfono 625 715 086.