Un camión se sale de la carretera en Guísamo por esquivar a otro coche de frente.

Un tráiler de grandes dimensiones ha sufrido un aparatoso accidente en Guísamo (Bergondo) este lunes 29 de septiembre al salirse de la calzada y colisionar contra el cierre de una finca. Ha ocurrido alrededor de las 08.20 horas en la carretera DP-0810 a la altura de Villa Julia, en Guísamo, cuando el conductor del camión intentaba esquivar a un vehículo que le venía de frente, según informan los servicios de emergencias.

El camión se quedó atascado al meter una rueda en una tajea de unos 30 centímetros de profundidad y chocó contra el muro de una vivienda, sin que se hayan registrado daños personales, según indican las mismas fuentes, que señalan que el lugar del accidente es una zona muy estrecha donde ya han ocurrido antes otros accidentes. Al punto se han trasladado efectivos de la Policía Local de Bergondo, la Guardia Civil y Protección Civil para colaborar en la regulación del tráfico y la retirada del vehículo accidentado debido a la dificultad de la maniobra.

El Concello de Bergondo informa de que el accidente ha provocado retenciones en la carretera y, en un comunicado, destaca "una ve más la importancia y la urgencia de la propuesta de ampliación de este tramo de vía, considerado un punto negro", según destaca el Ayuntamiento.