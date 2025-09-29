Familias del Otero Valcárcel de Carral reclaman de nuevo más atención de especialistas y la Xunta tramita una revisión

Familias de estudiantes del colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral celebraron este lunes una nueva protesta para reclamar que la Xunta incremente las horas de atención de profesores especialistas en Pedagoxía Terapéutica (PT) y Audición e Linguaxe (AL) y revise la asignación de un cuidador al centro. Familiares de pequeños del centro participaron en una cacerolada a las 9.00 convocada por la ANPA Ana Lastra a las puertas del centro para insistir en sus reivindicaciones. La Xunta asegura que tramita un análisis de la situación para revisar los recursos que considera necesario asignar al centro.

La Consellería de Educación aseguró este lunes, en respuesta a consultas de este periódico, que el Equipo de Orientación Específica acudió al colegio para hacer la valoración de las necesidades, pero no pudo completarla porque «solo estaba en el centro uno de los tres alumnos que debía valorar». «Por lo tanto, es necesario fijar otra visita», concluye el departamento autonómico, que se abre así a reconsiderar la asignación inicial de docentes especialistas, que las familias han rechazado ya con varias protestas.

La Corporación municipal de Carral mostró su apoyo a las demandas familiares con una moción que aprobó por unanimidad en pleno. Miembros de Alternativa y el BNG acudieron ayer a la protesta.