El mar colorea las fachadas de Caión

Josefa y Maruja fueron las primeras en encaramarse a una fachada de Caión para reivindicar los antiguos oficios marineros. Tras estas dos pescantinas inmortalizadas por Yoseba MP fue el turno de Pelucas Pilas Bubbles con un collage sobre la grúa del puerto. El mar se ha adueñado ahora de otra medianera de Rueiro das Filgueiras con un mural de Ana Santiso que reivindica el papel de las redeiras y que convierte esta pared en un «espejo de la historia viva de la comunidad», en palabras del Concello larachés, que apadrina este proyecto artístico junto con el GALP.

Yoseba MP junto a su mural de las pescantinas de Caión. / German Barreiros/Roller Agencia

El alcalde, José Manuel López Varela, y el presidente del GALP Costa da Morte, Evaristo Lareo, presentaron este domingo esta nueva incorporación al museo al aire libre de Caión junto a la obra Algario, de Carola Sánchez, que evoca la recogida de golfe, las algas autóctonas de Caión que fueron aprovechadas durante generaciones por las familias de la villa como recurso económico y agrícola.

Representantes municipales y la artista Carola Sánchez posan junto al mural 'Algario'. / LOC

El proyecto para reforzar la identidad marinera de esta villa larachesa se completa con rutas, actividades ambientales y exposiciones.