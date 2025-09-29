El mar colorea las fachadas de Caión
Un proyecto apadrinado por el Concello de A Laracha y el GALP ha convertido Caión en una galería al aire libre para reforzar la identidad marinera de la villa. Pescantinas y redeiras toman las fachadas para revindicar sus oficios a través de los coloristas murales de artistas como Yoseba MP o Ana Santiso
A. P.
Josefa y Maruja fueron las primeras en encaramarse a una fachada de Caión para reivindicar los antiguos oficios marineros. Tras estas dos pescantinas inmortalizadas por Yoseba MP fue el turno de Pelucas Pilas Bubbles con un collage sobre la grúa del puerto. El mar se ha adueñado ahora de otra medianera de Rueiro das Filgueiras con un mural de Ana Santiso que reivindica el papel de las redeiras y que convierte esta pared en un «espejo de la historia viva de la comunidad», en palabras del Concello larachés, que apadrina este proyecto artístico junto con el GALP.
El alcalde, José Manuel López Varela, y el presidente del GALP Costa da Morte, Evaristo Lareo, presentaron este domingo esta nueva incorporación al museo al aire libre de Caión junto a la obra Algario, de Carola Sánchez, que evoca la recogida de golfe, las algas autóctonas de Caión que fueron aprovechadas durante generaciones por las familias de la villa como recurso económico y agrícola.
El proyecto para reforzar la identidad marinera de esta villa larachesa se completa con rutas, actividades ambientales y exposiciones.
