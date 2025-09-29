Los padres de Perillo, en Oleiros, arrancan las protestas por la falta de profesores

Los padres del CEIP Ramón María del Valle-Inclán en Perillo han salido a la calle este lunes por primera vez, para protestar por la falta de profesorado en el centro. Tras intentar reclamar a la Consellería de Educación dos docentes más, el Anpa del colegio considera que las concentraciones, programadas a partir de ahora cada lunes en la puerta del colegio hasta que se solucione el problema, eran la única alternativa.

«Sabemos que el centro lleva reclamando estos profesores desde el inicio del curso, que hablaron con la inspección educativa, pero la respuesta de momento es que no», explican desde la junta directiva del Anpa. También han solicitado una cita con Inspección Educativa aunque todavía no han recibido respuesta ni a esta petición ni al escrito que enviaron a la Consellería de Educación.

En este documento, con fecha del 19 de septiembre, el colectivo señala que, este curso, la Consellería eliminó el desdoble de dos clases, por lo que ahora, en lugar de tener tres aulas en 3º y 6º de Primaria, tan solo tienen dos, de unos 27 alumnos cada una. Al juntar estas clases, se eliminan dos tutorías y por tanto, los dos docentes que corresponden. La entidad denuncia que el departamento autonómico no envió refuerzos para el apoyo educativo.

La Consellería de Educación señaló que «el centro cuenta con todo el personal que necesita para atender a su alumnado». El departamento autonómico recordó que envió al centro a finales de mes de julio dos maestros de Primaria más, los dos con perfiles de inglés para poder hacer desdobles en los cursos de segundo y tercero de Primaria. «En ambos cursos hay 54 alumnos que se pueden distribuir en tres aulas en cada uno de los cursos, quedando muy por debajo de la ratio máxima de 25», explica la Consellería a consultas de este medio, que apunta que la dotación se hace a través del Plan MEGA de mejora educativa en Galicia. «De esta manera todas las aulas cumplirían las ratios establecidas en el acuerdo sindical», dice.

La situación actual, señala el Anpa, provoca que «en la actualidad, nuestros hijos, cuando falta un profesor, solo tienen uno de guardia, se han visto obligados a sacar dos grupos, a juntar dos clases de diferentes edades, y sacarlos al patio para poder cumplir las ratios».

De igual manera, al tener que reorganizar los horarios no hay profesorado para ocuparse de los alumnos con necesidades especiales o a actividades de proyectos como la sección bilingüe, Robótica o Informática. Esta falta de docentes hace que también se reduzcan las horas que el profesorado dedica al desarrollo y coordinación de proyectos educativos en el centro. El Anpa denuncia que, además, esta falta de profesores se notará durante las salidas del centro, poniendo incluso en riesgo la seguridad de los niños, al contar con menos personas que les puedan atender.

«Esta decisión compromete la educación del alumnado más vulnerable, afecta a la calidad de la educación de todo el alumnado e incluso puede poner en riesgo la seguridad de los niños», afirma el Anpa, que añade: «La situación es insostenible, dado que se están vulnerando los derechos de nuestros hijos e hijas».

Por todo ello, solicita al departamento autonómico al menos dos docentes más. «Hay un profesor y medio menos que el año pasado, y nuestra dirección lo que está pidiendo son dos profesores», reclama la entidad

En la convocatoria de este lunes por la tarde, el Anpa del centro de Perillo también recibió el apoyo del Ayuntamiento de Oleiros, que envió a la manifestación frente al colegio en representación del Ejecutivo local a la concejala de Educación, María José Santos.

Otra de las asociaciones de padres de la localidad, el AFA Nós, del CEIP Juana de Vega, se han solidarizado con sus vecinos. Al igual que los de Perillo, la entidad estaba considerando comenzar movilizaciones para conseguir los profesores especialistas y de apoyo que necesitan los alumnos del centro. «Sabemos que no somos los únicos», destaca la junta directiva del Anpa del Valle Inclán, que explica que : «Nos hemos puesto en contacto con el resto de las Anpas, les hemos mandado un correo para poder unirnos y que se haga visible esta situación».