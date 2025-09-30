Apecco rechaza el encargo a Tragsa de las obras en el litoral de la ría de O Burgo

La Asociación de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco) mostró su rechazo ante la adjudicación directa a Tragsa para las obras del litoral de la ría de O Burgo, que unirán los paseos de Oleiros y Cambre con un presupuesto de 1,8 millones de euros. La asociación defiende que el proceso tendría que haber sido a través de una licitación pública.

Apecco señala que la contratación pública debe seguir los principios de transparencia, concurrencia y libre competencia, y que «el uso de los medios propios constituye una excepción a estos principios».

Los constructores apuntan que tanto el Tribunal de Cuentas como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya han alertado sobre el abuso de este mecanismo, al igual que la Confederación Nacional de la Construcción, que también ha destacado el «impacto negativo» de este tipo de prácticas.

Apecco, además, explica que se trasladó al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, encargado de adjudicar los trabajos, que las empresas constructoras podían llevar a cabo este proyecto, por lo que «no es necesario recurrir a una medida excepcional» como es el encargo a medio propios. Por todo ello, la asociación pide que «se reconsideren» este tipo de adjudicaciones.