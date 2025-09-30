Bergondo prepara otras cuentas participativas
Bergondo convoca la octava edición de los presupuestos participativos para 2026, que, al igual que en años anteriores, consisten en reservar una partida de 100.000 euros para financiar la mejor de las propuestas recibidas. Los interesados en participar podrán enviar sus propuestas hasta el 24 de octubre.
