El Concello organiza una ruta por Mesía el 11 de octubre

El Concello de Oleiros organizará el próximo 11 de octubre una ruta familiar para ver los molinos de Mesía. Empezarán en Brañas de Valga y terminarán en Ponte Carballa, un total de siete kilómetros, que incluirán una visita a la granja ecológica Casa Grande de Xanceda.

Hay 40 plazas disponibles para tres grupos: el precio para un adulto será de 23 euros y de 6 euros para los menores.