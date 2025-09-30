El Concello organiza una ruta por Mesía el 11 de octubre
Oleiros
El Concello de Oleiros organizará el próximo 11 de octubre una ruta familiar para ver los molinos de Mesía. Empezarán en Brañas de Valga y terminarán en Ponte Carballa, un total de siete kilómetros, que incluirán una visita a la granja ecológica Casa Grande de Xanceda.
Hay 40 plazas disponibles para tres grupos: el precio para un adulto será de 23 euros y de 6 euros para los menores.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Oza-Cesuras deberá indemnizar a una empleada por abusar de los contratos temporales
- El Concello de Arteixo paraliza unas obras por alterar terrenos protegidos
- La Justicia da carpetazo definitivo a la querella contra Benito Portela por El Chiringuito
- Fiesta de jubilación a orillas del Mandeo en Aranga
- Cambre prevé retirar el tráfico pesado del centro por el ruido y la polución
- Vivienda prohíbe anunciarse a 12 pisos turísticos de Oleiros
- Unha ‘influencer’ de Cerceda que leva Galicia e as motos por bandeira
- Casi un millón de euros para crear aceras en San Pedro de Nós