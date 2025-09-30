Curso de digitalización, del 25 al 31 en A Barcala
La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar) Cambre, con la colaboración del Concello cambrés, organiza el curso Digitalización: Aplicaciones y Herramientas. Se impartirá del 25 al 31 de octubre en el local situado en el número 7 de la calle Río Barcés, en A Barcala, de 10.00 a 13.00. La inscripción ya está abierta en el correo amfarcambre@gmail.com.
