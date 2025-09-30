Una empresa del grupo Caamaño en Alvedro tramita su legalización

Metales y Muebles Especiales, perteneciente al grupo Kimak —antigua Caamaño— tramita la legalización de su establecimiento, ubicado en la calle San Fernando, junto al complejo de naves que tiene el grupo empresarial en Alvedro. La empresa ha presentado ante la Xunta la memoria de incidencia ambiental de sus instalaciones para someterse a este procedimiento de evaluación y así obtener la declaración de incidencia ambiental.

La memoria sostiene que, por la actividad que realiza la empresa, no resulta necesario someterla a evaluación de impacto ambiental ni tramitar la autorización ambiental integrada. El empleo de productos como disolventes orgánicos en los trabajos de la nave implica que sí resulte necesario evaluar la incidencia ambiental de la empresa, parte de la documentación que se debe presentar para formular la comunicación previa o la solicitud de licencia de obra correspondiente al Ayuntamiento que corresponda, en este caso, el de Culleredo. La empresa «precisará de resolución favorable del estudio medioambiental para el otorgamiento de la licencia municipal correspondiente», explicita la memoria.

La tramitación para legalizar el taller —de carpintería metálica y de madera y artes gráficas (impresión de rótulos)— ante la Xunta se encuentra en periodo de alegaciones. Las personas interesadas pueden presentar reclamaciones o sugerencias hasta el próximo día 17 de octubre en la página web de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

La legalización de esta empresa se suma a procesos anteriores para ampliar y regularizar instalaciones del antiguo grupo Caamaño en Alvedro, en suelo rústico. En marzo, el Concello aprobó los proyectos de urbanización y equidistribución del proyecto impulsado en 2019.