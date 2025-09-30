Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos

El padre de la alcaldesa de Betanzos, Joaquín Barral, falleció este madrugada a los 77 años de edad.

La capilla ardiente se instalará esta tarde en el tanatorio Mariano y el funeral será mañana en la iglesia de Os Remedios a las 18.00 horas. Su cuerpo será enterrado en el cementerio de Guísamo, en Bergondo.

La noticia ha sido acogida con pesar en la localidad y son numerosos los mensajes de condolencias a través de las redes sociales.