Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos

El funeral será mañana en la iglesia de Os Remedios

LA ALCALDESA EN FUNCIONES DE BETANZOS, MARIA BARRAL, DURANTE SU COMPARECENCIA EN EL EDIFICIO LICEO DE BOUZAS, PARA INFORMAR DE LA SITUACION TRAS UNA SEMANA DE RESTRICCIONES EN EL CONSUMO DE AGUA POR EL BROTE DE GASTROENTERITIS.

LA ALCALDESA EN FUNCIONES DE BETANZOS, MARIA BARRAL, DURANTE SU COMPARECENCIA EN EL EDIFICIO LICEO DE BOUZAS, PARA INFORMAR DE LA SITUACION TRAS UNA SEMANA DE RESTRICCIONES EN EL CONSUMO DE AGUA POR EL BROTE DE GASTROENTERITIS. / LA OPINION

El padre de la alcaldesa de Betanzos, Joaquín Barral, falleció este madrugada a los 77 años de edad.

La capilla ardiente se instalará esta tarde en el tanatorio Mariano y el funeral será mañana en la iglesia de Os Remedios a las 18.00 horas. Su cuerpo será enterrado en el cementerio de Guísamo, en Bergondo.

La noticia ha sido acogida con pesar en la localidad y son numerosos los mensajes de condolencias a través de las redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents