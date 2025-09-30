Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos
El funeral será mañana en la iglesia de Os Remedios
El padre de la alcaldesa de Betanzos, Joaquín Barral, falleció este madrugada a los 77 años de edad.
La capilla ardiente se instalará esta tarde en el tanatorio Mariano y el funeral será mañana en la iglesia de Os Remedios a las 18.00 horas. Su cuerpo será enterrado en el cementerio de Guísamo, en Bergondo.
La noticia ha sido acogida con pesar en la localidad y son numerosos los mensajes de condolencias a través de las redes sociales.
