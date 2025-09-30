El libre marisqueo vuelve a Sada del 1 de diciembre al 5 de enero
Sada
La directora general de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, mantuvo un encuentro con representantes del sector pesquero para analizar los resultados de los muestreos realizados por los técnicos del Centro de Investigación Marinas (CIMA), dependiente de la Consellería do Mar, en los bancos de libre marisqueo de Ares-Betanzos.
El objetivo de la reunión fue valorar la situación que presentan en la actualidad los bancos de libre marisqueo de cara a decidir el regreso de la actividad extractiva. Así, se acordó la apertura de la campaña de 1 de diciembre a 5 de enero , con excepción de Ares que se mantendrá cerrado, con un tope de ocho kilos para la almeja babosa dado que es la única especie con stock comercial.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Oza-Cesuras deberá indemnizar a una empleada por abusar de los contratos temporales
- El Concello de Arteixo paraliza unas obras por alterar terrenos protegidos
- La Justicia da carpetazo definitivo a la querella contra Benito Portela por El Chiringuito
- Fiesta de jubilación a orillas del Mandeo en Aranga
- Cambre prevé retirar el tráfico pesado del centro por el ruido y la polución
- Vivienda prohíbe anunciarse a 12 pisos turísticos de Oleiros
- Unha ‘influencer’ de Cerceda que leva Galicia e as motos por bandeira
- Casi un millón de euros para crear aceras en San Pedro de Nós