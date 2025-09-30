El libre marisqueo vuelve a Sada del 1 de diciembre al 5 de enero

La directora general de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, mantuvo un encuentro con representantes del sector pesquero para analizar los resultados de los muestreos realizados por los técnicos del Centro de Investigación Marinas (CIMA), dependiente de la Consellería do Mar, en los bancos de libre marisqueo de Ares-Betanzos.

El objetivo de la reunión fue valorar la situación que presentan en la actualidad los bancos de libre marisqueo de cara a decidir el regreso de la actividad extractiva. Así, se acordó la apertura de la campaña de 1 de diciembre a 5 de enero , con excepción de Ares que se mantendrá cerrado, con un tope de ocho kilos para la almeja babosa dado que es la única especie con stock comercial.