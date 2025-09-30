Música y comida por el Día de la Mujer Rural, el 11 en Celas

El Concello de Culleredo conmemorará el próximo sábado 11 de octubre el Día de la Mujer Rural con una jornada de actividades en el recinto cubierto del parque de la Torre de Celas. La cita, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación As Berenguelas, busca reivindicar «el papel esencial que desempeñan las mujeres en el ámbito rural».

La programación arrancará a las 13.00 con la presentación de la Feria de Mujeres del Rural, a cargo de la Corporación municipal. A las 13.30, la cantante Sheila Patricia ofrecerá un concierto acompañado de una tertulia. La comida, organizada por As Berenguelas, será a las 14.30 e incluirá paella (mixta o vegana), empanadilla, torta de Santiago, pan, vino y agua, a 13 euros por persona. Las reservas podrán realizarse hasta el 6 de octubre en el 622 347 788.

A las 16.00 habrá cantos populares de sobremesa con el coro del Conservatorio y Xacarandaina actuará a las 17.00. A las 18.00 habrá foliada con Ancoradoira, Silvatuxeiras, Xilbardas, Larpeiros de Altamira y Son da Terriña. Habrá Feria de Artesanía y Producto Ecológico toda la jornada.