O BNG reclama solucións para os taxistas de Betanzos

RAC

Betanzos

O BNG de Betanzos propoñerá no próximo pleno municipal a creación dunha mesa de diálogo cos taxistas da localidade para «chegar a acordos e escoitar as súas aportacións». Esta iniciativa chega despois de que os condutores da parada da Praza de Galiza expresasen publicamente as súas queixas polo recorte do espazo dispoñible e polo mal funcionamento do teléfono público da parada. A portavoz do grupo, Amelia Sánchez, di que a situación actual dificulta «moito o traballo das 22 licenzas de taxi existentes en Betanzos».

