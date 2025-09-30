O BNG reclama solucións para os taxistas de Betanzos
Betanzos
O BNG de Betanzos propoñerá no próximo pleno municipal a creación dunha mesa de diálogo cos taxistas da localidade para «chegar a acordos e escoitar as súas aportacións». Esta iniciativa chega despois de que os condutores da parada da Praza de Galiza expresasen publicamente as súas queixas polo recorte do espazo dispoñible e polo mal funcionamento do teléfono público da parada. A portavoz do grupo, Amelia Sánchez, di que a situación actual dificulta «moito o traballo das 22 licenzas de taxi existentes en Betanzos».
