Las obras en Cruceiro comenzarán en los próximos días

El Concello de A Laracha ha anunciado que las obras para la renovación de la carretera en el núcleo de Cruceiro, en la parroquia de Lestón, comenzarán en los próximos días. Los trabajos incluyen la renovación de los firmes para facilitar el tránsito de los vehículos en la zona, la limpieza de cunetas y la instalación de nueva señalización de tráfico, tanto vertical como horizontal, para mejorar la seguridad vial del núcleo de Cruceiro.

Las obras fueron adjudicadas a Construcciones Ponciano Nieto con un presupuesto de 48.000 euros, cofinanciado por la Diputación de A Coruña, al estar incluida en el Plan Único.

El anuncio para los trabajos en la parroquia próxima a Paiosaco tuvo lugar tras la reunión del alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, con la empresa concesionaria.