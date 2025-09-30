Sada inicia varios expedientes para hacerse cargo de los coches abandonados en la calle

El Concello de Sada está tramitando varios expedientes para retirar los vehículos que se encuentran en estado de abandono en las calles de la localidad. La finalidad de esta actuación, tal y como indica el Ayuntamiento, es mejorar la limpieza viaria, reforzar la seguridad ciudadana y facilitar la rotación de las plazas de estacionamiento.

En lo que va de año ya se han identificado 30 vehículos en esta situación. Dos tercios fueron retirados, 13 mediante intervención municipal y siete por sus propietarios, y enviados a un centro autorizado para su destrucción. El resto continúan en tramitación.

El Concello recuerda que abandonar vehículos en la vía pública implica sanciones económicas, además de la responsabilidad por su impacto ambiental. Con esta medida, el Concello de Sada reafirma su «compromiso con el cuidado del espacio público y la sostenibilidad ambiental, reduciendo los riesgos de contaminación que suponen estos residuos voluminosos en mal estado y con presencia de líquidos nocivos para el medio». El protocolo municipal se activa bien a través de la inspección de los servicios municipales, bien mediante avisos vecinales.