El Sergas pone en marcha una unidad de salud bucodental en O Temple

El Sergas ha puesto en marcha una nueva unidad de salud bucodental en O Temple. Comenzará su actividad este miércoles, 1 de octubre, y dará cobertura a los 31.484 usuarios de los centros de salud del servicio de atención primaria de Cambre-Carral, de los que 2.936 están en edad pediátrica, lo que permitirá evitar desplazarse al centro de salud de O Ventorrillo para recibir atención odontológica.

Con la puesta en marcha de esta nueva unidad de salud bucodental, "se trata de facilitar la accesibilidad a la población del ayuntamiento de Cambre y del ayuntamiento de Carral, dando así respuesta a los usuarios adscritos a los centros de salud de estos ayuntamientos, que no tendrán que desplazarse para recibir este tipo de atención", señala el Área Sanitaria de A Coruña-Cee.

Esta unidad contará con un odontólogo y un técnico en higiene bucodental, de lunes a viernes, en horario de 08.00 a 15.00 horas. Con estas nuevas incorporaciones, el área sanitaria de A Coruña y Cee "mejorará los ratios asignados a cada profesional, lo que redundará en una reducción de la presión asistencial, así como en un aumento de la calidad de la asistencia que se presta a los usuarios y usuarias", señala la gerencia del área coruñesa.

La nueva unidad cuenta con "una infraestructura moderna, tanto en recursos tecnológicos para el diagnóstico y tratamiento clínico de la salud bucodental y en los materiales empleados, lo que supuso una inversión de más de 110.000 euros, de los que cerca de 51.000 euros corresponden a equipación e instrumental odontológico", precisa. Entre los cometidos asignados a una unidad de este tipo se encuentran la atención sanitaria bucodental a las mujeres embarazadas, a pacientes oncológicos y a personas con discapacidad. Además, se llevan a cabo en ella las prestaciones para la población infantil, a través de su programa de salud bucodental, que abarca medidas preventivas y asistenciales tales como la aplicación del flúor tópico, obturaciones, diagnóstico de maloclusión o sellado de fisuras, entre otras.

El área sanitaria de A Coruña y Cee cuenta con 18 facultativos especialistas en odontología y 18 técnicos en higiene bucodental para algo más de 555.700 habitantes. Estos profesionales realizaron, en el primer semestre de este año, 66.854 atenciones odontológicas, de las que 9.645 fueron consultas a población pediátrica; 1.888 a mujeres embarazadas, 14.601 cirugías; 1.239 obturaciones; 3.647 sellados; 1365 tartrectomías y 1.362 consultas por diversas prestaciones.