El Superior tumba el cuarto recurso a la aprobación del PXOM de Abegondo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado un cuarto recurso contencioso-administrativo presentado contra la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Abegondo, en este caso, por el uso privativo de garajes situados bajo la plaza de O Adro en virtud de un convenio firmado entre los particulares y el Concello. La sentencia descarta el contencioso y dicta que los recurrentes pueden continuar con el uso privativo de la plaza subterránea aunque en el documento urbanístico conste como pública, de acuerdo a la legalidad, explica. Contra la sentencia, que impone a la demandante costas de hasta 1.500 euros, cabe presentar recurso de casación.

La dotación consta en el planeamiento abegondés como sistema local de titularidad pública. Pero «el planeamiento urbanístico no declara titularidades» y tanto el proyecto de humanización como el convenio expropiatorio y la desafectación del dominio público «son anteriores a la aprobación del PXOM (19-10-2023) de donde necesariamente se deduce la ausencia de conexión entre el convenio y el PXOM», dicta el fallo.

«La Ley no admite la copropiedad, contraria a los principios y características del domino público, por lo que no cabe que una dotación pública municipal existente destinada a espacios libres públicos pueda compartir la grafía de dotación privada y pública» ya que lo prohibe la Lei do Solo de Galicia, que «no permite grafiar una dotación pública municipal como de titularidad privada, aunque sólo se refiera al subsuelo de esa plaza», precisa la sentencia. El Tribunal falla que la plaza de O Adro «es un bien de dominio público, titularidad del Concello» y calificado como «sistema local de espacios libres existente de titularidad municipal» el plan xeral, «sin que se pongan en duda los derechos de la parte actora sobre el subsuelo de la plaza», pero cuyo derecho al uso privativo «no condiciona la potestad de planeamiento». Apunta que no corresponde al PXOM «el reconocimiento de propiedades privadas, en concreto en este caso sobre el subsuelo de la dotación pública», y tampoco se cuestiona que la parte demandante pueda seguir utilizando el subsuelo de la parcela dotacional». La ley, sentencia el Superior, prohibe «que pueda ser de titularidad privada, al margen de su posibilidad de utilización y concesión».

El Concello de Abegondo celebra que el PXOM «superó todos los recursos presentados por particulares contra su aprobación definitiva». «El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fue desestimando las demandas y confirmando la plena validez del planeamiento», apostilla.