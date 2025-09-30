El Teatro de Outono vuelve el viernes a Carral

El ciclo Teatro de Outono de Carral comienza una nueva edición este viernes. La representación de la obra As gardiás ou o nó do tecelán, de la compañía Teatro de Ningures, inaugurará la programación de la nueva temporada. La función comenzará a las 20.30 en el local Xente Nova de Tabeaio. El ciclo ofrecerá sesiones todos los viernes de octubre y noviembre.