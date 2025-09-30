Vuelven los conciertos de Rockanroleiros a Santa Cruz

La música vuelve este fin de semana a Santa cruz con el festival Rockanroleiros, con entrada gratuita. La programación comienza el sábado 4 de octubre a las 20.00 horas con la actuación de J. Teixi Band, seguida de Burning, y Luback a las 00.00 horas.

El domingo será el turno de las bandas locales, que tocarán en la sesión vermú en la plaza de Esther Pita, donde habrá puestos de merchandising.