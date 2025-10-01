Alternativa urge la convocatoria del Consello Escolar de Cambre

Alternativa dos Veciños de Cambre exige la «urgente convocatoria» del Consello Escolar Municipal. «La realidad del colegio Gonzalo Torrente Ballester es que cuenta con una cuidadora para tres alumnos con alto grado de necesidades de apoyo. Esta profesional está de baja y la Administración educativa no prevé cubrir su ausencia», avisa.

Añade que «el centro dispone solo de una profesora de Pedagoxía Terapéutica y media jornada de Audición e Linguaxe», que las familias ven «insuficiente». Aboga por abordar también problemas de transporte.