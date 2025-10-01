El BNG alerta de riesgos en el transporte del alumnado de Miño
Miño
El BNG de Miño insta a la Xunta a «implementar medidas urgentes» ante las «graves deficiencias en materia de seguridad que sufre el alumnado del municipio que se desplaza a los institutos de Betanzos». Su portavoz, Alberte G. Nicolás, alerta que la falta de plazas obliga a los escolares a ocupar las escaleras traseras o viajar de pie, «lo que supone una falta de seguridad absoluta».
Los nacionalistas achacan esta situación a que la Xunta solo garantiza los desplazamientos en las etapas de educación obligatorio, lo que obliga al alumnado de Bachillerato o FP a depender del vehículo privado o de «una línea regular incapaz de asumir la demanda existente».
