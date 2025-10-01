Un coche daña la pasarela del parque de las Trece Rosas

Un coche provocó un boquete en la pasarela de madera en el parque de las Trece Rosas tras circular por encima de él. El Ayuntamiento de Oleiros ha solicitado la colaboración ciudadana para encontrar a la persona que conducía el vehículo y multarlo por daños a una infraestructura peatonal. Los servicios municipales de carpintería ya están reparando la pasarela del parque.