Un coche daña la pasarela del parque de las Trece Rosas
Oleiros
Un coche provocó un boquete en la pasarela de madera en el parque de las Trece Rosas tras circular por encima de él. El Ayuntamiento de Oleiros ha solicitado la colaboración ciudadana para encontrar a la persona que conducía el vehículo y multarlo por daños a una infraestructura peatonal. Los servicios municipales de carpintería ya están reparando la pasarela del parque.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Concello de Arteixo paraliza unas obras por alterar terrenos protegidos
- La Justicia da carpetazo definitivo a la querella contra Benito Portela por El Chiringuito
- Fiesta de jubilación a orillas del Mandeo en Aranga
- Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos
- Cambre prevé retirar el tráfico pesado del centro por el ruido y la polución
- Vivienda prohíbe anunciarse a 12 pisos turísticos de Oleiros
- Arteixo cederá una parcela a la Xunta para construir 14 viviendas públicas
- Los padres de Perillo, en Oleiros, arrancan las protestas por la falta de profesores