Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche daña la pasarela del parque de las Trece Rosas

RAC

Oleiros

Un coche provocó un boquete en la pasarela de madera en el parque de las Trece Rosas tras circular por encima de él. El Ayuntamiento de Oleiros ha solicitado la colaboración ciudadana para encontrar a la persona que conducía el vehículo y multarlo por daños a una infraestructura peatonal. Los servicios municipales de carpintería ya están reparando la pasarela del parque.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents