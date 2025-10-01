El colapso de una casa en ruinas dispara las quejas en calle Obra

La asociación de vecinos de la calle Obra, en Sada, denunció este martes la «grave e irresponsable pasividad» del Concello por no adoptar medidas ante el endeble estado de una casa en ruinas. «Hoy [por ayer] ha comenzado a derrumbarse, desprendiéndose cascotes a la vía pública», denuncia el colectivo en un comunicado en el que afea al Ejecutivo municipal que «incumpliese su compromiso» de vallar la zona. «Dicha medida fue prometida en el pleno de mayo de 2024 y tuvo que materializarse hoy cuando empezaron a caer los primeros cascotes», critican.

Residentes en esta calle ve insuficiente el vallado ante el estado de colapso de este inmueble e instan al Ayuntamiento a declarar de forma urgente su situación de ruina para proceder a su demolición controlada y «eliminar de forma definitiva un riesgo para la ciudadanía».

La asociación vecinal, que reclamó en varias ocasiones medidas ante la situación de riesgo y de insalubridad de esta vivienda, recuerda que en las inmediaciones se encuentra una academia de inglés, «lo que provoca un constante paso de niños». «Llevamos dos años denunciando este peligro y hoy se ha empezado a caer. ¿Qué tiene que pasar para que el Concello tome cartas en el asunto?», se pregunta.