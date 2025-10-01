El colapso de una casa en ruinas dispara las quejas en calle Obra
Los vecinos exigen su demolición y critican la «irresponsable pasividad» del Gobierno local
La asociación de vecinos de la calle Obra, en Sada, denunció este martes la «grave e irresponsable pasividad» del Concello por no adoptar medidas ante el endeble estado de una casa en ruinas. «Hoy [por ayer] ha comenzado a derrumbarse, desprendiéndose cascotes a la vía pública», denuncia el colectivo en un comunicado en el que afea al Ejecutivo municipal que «incumpliese su compromiso» de vallar la zona. «Dicha medida fue prometida en el pleno de mayo de 2024 y tuvo que materializarse hoy cuando empezaron a caer los primeros cascotes», critican.
Residentes en esta calle ve insuficiente el vallado ante el estado de colapso de este inmueble e instan al Ayuntamiento a declarar de forma urgente su situación de ruina para proceder a su demolición controlada y «eliminar de forma definitiva un riesgo para la ciudadanía».
La asociación vecinal, que reclamó en varias ocasiones medidas ante la situación de riesgo y de insalubridad de esta vivienda, recuerda que en las inmediaciones se encuentra una academia de inglés, «lo que provoca un constante paso de niños». «Llevamos dos años denunciando este peligro y hoy se ha empezado a caer. ¿Qué tiene que pasar para que el Concello tome cartas en el asunto?», se pregunta.
- El Concello de Arteixo paraliza unas obras por alterar terrenos protegidos
- La Justicia da carpetazo definitivo a la querella contra Benito Portela por El Chiringuito
- Fiesta de jubilación a orillas del Mandeo en Aranga
- Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos
- Cambre prevé retirar el tráfico pesado del centro por el ruido y la polución
- Vivienda prohíbe anunciarse a 12 pisos turísticos de Oleiros
- Arteixo cederá una parcela a la Xunta para construir 14 viviendas públicas
- Los padres de Perillo, en Oleiros, arrancan las protestas por la falta de profesores