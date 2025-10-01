El Estado se desmarca de los daños en casas por la erosión en O Regueiro

«Debe aclararse que no es obligación de la Administración General del Estado realizar obras de protección para fincas colindantes con el dominio público-marítimo terrestre». El Gobierno desliza esta advertencia en respuesta a una pregunta del PP en el Senado sobre los plazos de las obras de contención de los taludes de la playa de O Regueiro, cuya erosión supone un riesgo para las viviendas y fincas situadas en la parte alta.

El Ejecutivo central hace alusión a un artículo de la Ley de Costas que establece que «los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o las arenas de las playas podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión, siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo terrestre ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes».

Sobre el estado de las gestiones para hacer realidad el proyecto de regeneración de este enclave litoral bergondés , el Ejecutivo explica que el proyecto está en trámite y cuenta desde el 3 de mayo con la declaración de impacto ambiental. El Ministerio para la Transición Ecológica evita fijar plazos para estos trabajos, que condiciona a la obtención por parte del Concello de Bergondo de los terrenos necesarios.

La obtención de este suelo, apunta el Estado, «determinará los plazos de las siguientes fases».

El proyecto para evitar los desprendimientos de los taludes que se registran en este arenal de Bergondo por la acción erosiva del mar comenzó a tramitarse en 2019. El pasado agosto, la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, un informe de impacto ambiental favorable sobre el proyecto de estabilización. Los trabajos que incluyen el desbroce y limpieza de los taludes, su estabilización mediante escolleras y mallas de protección, la ejecución de una senda peatonal sobre la escollera, y una pasarela de madera para salvar el cauce de O Rego do Cabanés. Además, se llevará a cabo una hidrosiembra con especies vegetales adaptadas al ambiente marino para favorecer la integración paisajística de la obra.

En su pregunta, el PP lamentaba la falta de avances en una obra que considera crucial para «minimizar riesgos y evitar las embestidas del mar que han ido comiendo terreno en fincas particulares». «Algunas incluso han desaparecido», alertaban.