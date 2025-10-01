La energía solar alimentará las piscinas del Aquapark de Cerceda

El Aquapark de Cerceda, que acaba de cerrar su mejor verano en materia de asistencia en los últimos diez años, se alimentará de energía solar a partir del próximo verano. Así lo prevé el Concello, que sacó a licitación por 974.000 euros este martes un proyecto de mejora de la eficiencia energética del parque acuático con la instalación de una planta solar fotovoltaica de autoconsumo.

Una actuación con la que pretende calentar el agua de las piscinas mediante la instalación de paneles térmicos, una medida que ayudará a disminuir el coste energético y con la que busca atraer a más visitantes los días con peor climatología.

El principal obstáculo para que las instalaciones no estén llenas todos los días de verano es el tiempo meteorológico. Es por eso que el Concello asegura en su informe que el objetivo de esta iniciativa es el calentamiento del agua de la piscina grande, la pequeña y el jacuzzi. Para eso, el proyecto contempla la instalación de una planta solar fotovoltaica compuesta por 448 módulos, que alcanzan una potencia de 220 kW.

Un ahorro anual de más del 60%

El Ejecutivo local alega que el complejo cuenta con «un elevado consumo eléctrico» en la actualidad, por lo que propone la realización de una planta de autoconsumo para reducir «drásticamente» estas cifras, con un ahorro energético aproximado de más del 60%, lo que se traduce en una reducción de 112.000 kW al año y 40 toneladas de emisiones de CO2.

Trasladado al ámbito económico, el ahorro anual sería de 11.372 euros, en palabras del Concello, «sin tener en cuenta la subida de la electricidad desde 2021».

La instalación solar proyectada estará formada por 48 paneles de tubo con una superficie de captación de 4,5 metros cuadrados, un soporte de acero para la estructura, un grupo de bombeo solar e intercambiadores desmontables de calor para las tres piscinas, además de aisladores térmicos. La piscina grande contará con un intercambiador de 150 kW, la pequeña de 100 y el jacuzzi de 50.

Aumento de venta de entradas

El Concello calcula que con esta medida energética, la venta de entradas podría aumentar en torno a un 15% en los días con mal tiempo, ya que considera que «el reclamo de la temperatura más alta del agua repercutirá positivamente en el aumento de visitantes» al parque acuático.

El plazo de ejecución de las obras será de seis meses desde la adjudicación del proyecto. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 31 de octubre.

El Aquapark, una idea que en su momento contaba con ciertos detractores, logró llegar a puerto y desembarcar finalmente en el polígono do Acevedo en junio del año 2000. Una fecha marcada en el calendario de muchos cercedenses, ya que los veranos fueron un antes y después desde su inauguración. Y es que el Aquapark es uno de los principales reclamos turísticos de la localidad.

El parque consiguió doblar el número de visitantes desde su inauguración hace 25 años al recibir el pasado año a cerca de 120.000 personas a lo largo del verano, frente a los 65.000 del primero.

Actualmente cuenta con una superficie de 4.000 metros cuadrados de instalaciones acuáticas y 30.000 metros de espacios verdes, y los empleos directos generados por la actividad del parque acuático ronda los 60 puestos.