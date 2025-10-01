Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos

RAC

Betanzos

El padre de la alcaldesa de Betanzos, Joaquín Barral, falleció en la madrugada de este martes a los 77 años de edad.

Numerosas personas se desplazaron hasta la capilla ardiente instalada en el tanatorio Mariano para arropar a la regidora y su familia. El funeral será hoy en la iglesia de Os Remedios a las 17.45 horas. Su cuerpo será enterrado en el cementerio de San Salvador de Bergondo.

La noticia ha sido acogida con pesar en la localidad y fueron numerosos los mensajes de condolencias en redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents