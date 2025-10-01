Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos
Betanzos
El padre de la alcaldesa de Betanzos, Joaquín Barral, falleció en la madrugada de este martes a los 77 años de edad.
Numerosas personas se desplazaron hasta la capilla ardiente instalada en el tanatorio Mariano para arropar a la regidora y su familia. El funeral será hoy en la iglesia de Os Remedios a las 17.45 horas. Su cuerpo será enterrado en el cementerio de San Salvador de Bergondo.
La noticia ha sido acogida con pesar en la localidad y fueron numerosos los mensajes de condolencias en redes sociales.
