Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gestal reivindica la obra recién iniciada en la pista de tenis

RAC

Carral

El partido recién salido de la Alcaldía de Carral y del exalcalde Javier Gestal, Alternativa dos Veciños, celebra y se arroga el inicio de las obras de mejora de la pista de tenis. Asegura que «gracias a la gestión por parte del equipo de Alternativa dos Veciños se consiguió una subvención de 35.000 euros para mejorar infraestructuras y equipamientos en las pistas de tenis del concello.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents