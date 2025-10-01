Gestal reivindica la obra recién iniciada en la pista de tenis
Carral
El partido recién salido de la Alcaldía de Carral y del exalcalde Javier Gestal, Alternativa dos Veciños, celebra y se arroga el inicio de las obras de mejora de la pista de tenis. Asegura que «gracias a la gestión por parte del equipo de Alternativa dos Veciños se consiguió una subvención de 35.000 euros para mejorar infraestructuras y equipamientos en las pistas de tenis del concello.
