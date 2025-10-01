Herido un joven en Bergondo al recibir el impacto de la rueda de una furgoneta que se desprendió mientras circulaba
Se encontraba en una parada de autobús y tuvo que ser trasladado al Hospital de A Coruña con pronóstico reservado
Un vecino de A Coruña de 25 años ha resultado herido en un accidente ocurrido en la tarde de este miércoles cuando se encontraba en una parada de bus, en Bergondo. El joven recibió el impacto de una rueda que se desprendió de una furgoneta al circular por la Nacional VI. El accidente ocurrió sobre las 17.30 horas, a la altura del km 581 de la carretera nacional. El joven tuvo que se trasladado al Hospital de A Coruña con pronóstico reservado por una ambulancia del 061. Hasta el lugar también se desplazaron Guardia Civil y Protección Civil de Bergondo.
