A Laracha recupera los oficios tradicionales de sus vecinos en forma de documental

Xabier Maceiras y Raúl Lorenzo realizan esta iniciativa del Concello

RAC

A Laracha

El Centro Sociocomunitario de Caión acogerá este jueves, 2 de octubre, el estreno del documental Os Oficios Tradicionais, dentro del programa A Memoria da Laracha, impulsado por el Concello. La entrada será libre y gratuita para todos los públicos.

La obra, realizada por el escritor y documentalista arteixano Xabier Maceiras junto al audiovisualista larachés Raúl Lorenzo, recoge las voces y vivencias de vecinos de Golmar, Caión, Soandres y Montemaior, convirtiéndose en un homenaje a los oficios de antaño y a la memoria colectiva. La iniciativa busca recuperar recuerdos, testimonios, fotografías y documentos que permitan poner en valor el patrimonio cultural del municipio.

