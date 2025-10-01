Oleiros externaliza la redacción de obras por falta de personal

El ritmo de obras previstas para los dos próximos años en el Ayuntamiento de Oleiros ha obligado a contratar un servicio de apoyo. El Concello ha sacado a licitación la externalización de la redacción de proyectos de obras públicas, ya que «la insuficiencia del personal» junto con «el elevado ritmo de redacción de proyectos» de los que es promotor el propio Ayuntamiento hacen «necesaria» la contratación de este servicio.

La empresa adjudicataria tendrá que hacerse cargo de los planes para las diferentes intervenciones que se produzcan en el municipio de Oleiros. Entre sus funciones estarán la de redactar o bien el proyecto completo o una memoria para obras en redes de infraestructuras, renovación de vías públicas, intervenciones en parques y espacios verdes así como la construcción o reforma de edificios municipales.

El contrato está previsto para las actuaciones que se programen este 2025 y 2026, aunque hay posibilidad de añadir una prórroga de un año. El nuevo contrato tiene un presupuesto de 219.282 euros, con impuestos incluidos.

Durante la aprobación del presupuesto de este año 2025, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, había destacado que más de la mitad del gasto planificado total estaba destinado al mantenimiento y conservación de servicios públicos, alrededor de unos 17,2 millones de euros destinados a obras públicas.

Entre las más destacadas están las obras de la senda que conectará Naval y Canide, todavía pendiente de licitar; el aparcamiento de O Seixo Branco, que se adjudicó este verano, o el avance de las obras del multiusos de Bastiagueiro, que hasta julio solo se habían ejecutado al 16%. El Ayuntamiento, además, está pendiente de varias intervenciones en diferentes parroquias del municipio para mejorar la red de abastecimiento y renovar tuberías.

Los proyectos que vaya a redactar esta nueva empresa estarán «bajo la supervisión» de los técnicos municipales designados por el Concello. Tendrán que contar con un «delegado adjudicatario» que tenga una titulación mínima de Ingeniero Superior o Técnico, con especialización en Obra Civil, para que actúe como un enlace entra la adjudicataria y los servicios del Concello. Este tendrá que coordinar con los técnicos el desarrollo del contrato y colaborar con ellos en los incidentes que se puedan producir durante la ejecución de obras.

Además, la empresa adjudicataria tendrá que contar con, al menos, tres empleados, todos ellos con una experiencia mínima demostrable de cinco años en la redacción de proyectos. El Concello destaca en los pliegos de contratación que estos deberán ser un ingeniero con una titulación relacionada con obras públicas, un arquitecto o ingeniero de edificación, y un ingeniero industrial.