Paul Álvarez Dúo, este viernes en Café Lanzós

El Café de Lanzós, en Betanzos, acogerá este viernes 3 de octubre el concierto de Paul Álvarez Dúo. El guitarrista flamenco y el pianista Iago Mouriño ofrecerán un recital a partir de las 22.30 horas. El concierto forma parte de la programación de octubre de este local del casco histórico brigantino.

