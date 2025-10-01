Paul Álvarez Dúo, este viernes en Café Lanzós
El Café de Lanzós, en Betanzos, acogerá este viernes 3 de octubre el concierto de Paul Álvarez Dúo. El guitarrista flamenco y el pianista Iago Mouriño ofrecerán un recital a partir de las 22.30 horas. El concierto forma parte de la programación de octubre de este local del casco histórico brigantino.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Concello de Arteixo paraliza unas obras por alterar terrenos protegidos
- La Justicia da carpetazo definitivo a la querella contra Benito Portela por El Chiringuito
- Fiesta de jubilación a orillas del Mandeo en Aranga
- Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos
- Cambre prevé retirar el tráfico pesado del centro por el ruido y la polución
- Vivienda prohíbe anunciarse a 12 pisos turísticos de Oleiros
- Arteixo cederá una parcela a la Xunta para construir 14 viviendas públicas
- Los padres de Perillo, en Oleiros, arrancan las protestas por la falta de profesores