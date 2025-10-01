PP y BNG aprueban una moción para que Rioboo retire competencias a Figueroa

El PP y el BNG de Culleredo aprobaron ayer en pleno con sus votos a favor una moción de los populares para reclamar que el alcalde, José Ramón Rioboo, retire «de forma inmediata todas las competencias delegadas en la concejala de Personal, Marta Figueroa» o, en su defecto, asuma «personalmente la responsabilidad política de mantener en su cargo a una concejala reprobada por el pleno y desautorizada por los tribunales». La iniciativa se refiere a la sentencia que anuló la sanción al jefe de Obras. Alternativa se abstuvo y el PSOE votó en contra.

La Corporación municipal de Culleredo aprobó por unanimidad una moción de Alternativa dos Veciños para mejorar la seguridad vial en la carretera Nacional-550 a su paso por Alvedro. La iniciativa pide analizar la siniestralidad y sus causas y proponer medidas que la atajen y mejoren la seguridad en la zona. Rioboo afirmó que el Concello tiene un proyecto que se puede adaptar.