Santa Cruz recuerda a Francisco Miguel

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica recordó este martes en Oleiros al pintor Francisco Miguel y su mujer y escritora, Syra Alonso, con un coloquio sobre su obra. Durante la charla A vangarda arrebatada, participaron tanto los investigadores Jorge Calle como David Lozano, así como Carmen Rodeja, representante de la asociación memorialistas y Soledad Agra, diputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís en la Diputación de A Coruña. Además, el acto contó con la presencia de Regina de Miguel Gila, bisnieta del pintor.

La ponencia fue una continuación de los recuerdos a Francisco Miguel este lunes en A Coruña, cuando se devolvieron sus restos a su familia y se enterraron en el Cementerio de San Amaro.

Jorge Calle, profesor de arte, centró su intervención en cómo se reflejan el arte y las tendencias de las vanguardias en la obra de Francisco Miguel. Lozano, por su parte, explicó cómo había sido el proceso de recuperación de los restos del artista.

Durante el coloquio los investigadores recordaron las colaboraciones del pintos con revistas como Alfar y Casa de América, así como su amistad con Picasso, Carpentier, Seoane, León Felipe y el muralista mexicano Siqueiros. Francisco Miguel trabajó como ilustrador en los poemas de Jorge Luis Borges y de Gabriela Mistral.

El alcalde, Ángel García Seoane, recordó que Francisco Miguel, aunque no era natural del municipio, veraneaba en una casa en Santa Cruz, donde se encontraba cuando los franquistas lo detuvieron en 1936. El pintor fue asesinado en Bértola (Carballo) ese mismo año, donde se acabaron exhumando sus restos en 2023 con la ayuda de la ARMH.

En su intervención en el coloquio, García Seoane destacó la importancia de recordar a estas figuras para evitar que vuelva a suceder lo mismo que entonces, en alusión a las amenazas de las ideologías ultraderechistas.