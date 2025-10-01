El Sergas pone en marcha una unidad de salud bucodental en O Temple

El Sergas ha puesto en marcha una nueva unidad de salud bucodental en O Temple. Comienza su actividad hoy, miércoles, día 1 de octubre, y dará cobertura a los 31.484 usuarios de los centros de salud del servicio de atención primaria de Cambre-Carral, de los que 2.936 están en edad pediátrica, lo que les permitirá evitar desplazarse al centro de salud de O Ventorrillo para recibir atención odontológica.

La nueva unidad busca «facilitar la accesibilidad a la población del ayuntamiento de Cambre y del ayuntamiento de Carral», señala el Área Sanitaria de A Coruña-Cee. Contará con un odontólogo y un técnico en higiene bucodental, de lunes a viernes, de 08.00 a 15.00. Ha supuesto una inversión de más de 110.000 euros, de los que cerca de 51.000 euros corresponden a equipación e instrumental. odontológico», precisa.