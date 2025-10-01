Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos de Santa Cruz organizan una excursión a Valença

La Asociación de Vecinos Santaia de Santa Cruz organiza una excursión a Valença yFortaleza, en el norte de Portugal, el próximo 8 de octubre.

El precio por persona será de 25 euros y los interesados podrán anotarse contactando con el centro cívico hasta este viernes.

