Vecinos de Santa Cruz organizan una excursión a Valença
Oleiros
La Asociación de Vecinos Santaia de Santa Cruz organiza una excursión a Valença yFortaleza, en el norte de Portugal, el próximo 8 de octubre.
El precio por persona será de 25 euros y los interesados podrán anotarse contactando con el centro cívico hasta este viernes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Concello de Arteixo paraliza unas obras por alterar terrenos protegidos
- La Justicia da carpetazo definitivo a la querella contra Benito Portela por El Chiringuito
- Fiesta de jubilación a orillas del Mandeo en Aranga
- Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos
- Cambre prevé retirar el tráfico pesado del centro por el ruido y la polución
- Vivienda prohíbe anunciarse a 12 pisos turísticos de Oleiros
- Arteixo cederá una parcela a la Xunta para construir 14 viviendas públicas
- Los padres de Perillo, en Oleiros, arrancan las protestas por la falta de profesores