Un vendedor de la ONCE reparte 105.000 euros en Oleiros

Tres vecinos de Santa Cruz de Oleiros se han levantado esta mañana con mucha suerte. Y es que el vendedor de la ONCE Marlon Pereira ha repartido un total de 105.000 euros del Cupón Diario en su ruta habitual por la parroquia. Han sido tres los cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo de este martes, 30 de septiembre.

El Cupón Diario de la ONCE reparte cada día un único premio de 500.000 euros más la serie, y otros 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Otras categorías inferiores reciben premios de hasta 250 euros.

Más de 20.700 vendedores comercializan los cupones de la ONCE, que la entidad recuerda que son parte de sus productos de lotería social, segura, responsable y solidaria.