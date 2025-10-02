Adjudicada la urbanización del entorno escolar de Meicende por 187.000 euros

El Concello de Arteixo acaba de adjudicar por 187.000 euros las obras de urbanización del entorno escolar de Meicende a Construcciones Cernadas S.L. El proyecto, con un plazo de ejecución de cinco meses, tiene por objeto el acondicionamiento de la Travesía de Meirás, en el entono del recinto escolar, con el fin de obtener y urbanizar el ancho efectivo del vial tras la expropiación y demolición de tres construcciones que estaban fuera de ordenación por ocupar suelo destinado a vial público en el entorno del recinto escolar, la iglesia y un parque público.

La superficie afectada por las obras es de 425 metros cuadrados, y se sitúa ente los números 59 y 63. Tras las demoliciones a realizar, la empresa explanará el terreno y rasanteará el vial para la creación de una acera peatonal y un total de diez plazas de aparcamiento en batería, una de ellas adaptada.

La zona de aparcamiento se separará del itinerario peatonal mediante una franja de do metros de zona verde. Se mantendrán además los accesos a las parcelas colindantes de la urbanización con las mismas condiciones.

El proyecto también contempla el desplazamiento de un poste, así como el soterramiento de nuevas líneas eléctricas. Estas actuaciones buscan modernizar las infraestructuras y garantizar un suministro eficiente y seguro en la zona.