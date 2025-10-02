Carral da los primeros pasos para la tramitación del nuevo Plan General

En sus primeras semanas como alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño ya ha comenzado los trámites para sacar adelante el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), el documento urbanístico más importante del municipio. El regidor mantuvo este martes una reunión con los técnicos municipales y la empresa encargada de redactar el documento, así como con el edil Óscar Bodelo.

El objetivo, según explicó el Concello en un comunicado, es «proceder a la aprobación provisional», por lo que las próximas dos semanas se intensificarán los encuentros para poder llevarlo a cabo. Durante las reuniones, los equipos redactores continuarán analizando las alegaciones presentadas por los vecinos en 2016, además de estudiar los cambios que realizaron anteriores gobiernos municipales. Fernández Mouriño busca determinar si las modificaciones de los últimos años obligan a que el documento tenga que volver a salir a exposición pública, antes de que se pueda aprobar provisionalmente.

La renovación del PXOM es uno de los objetivos del nuevo alcalde, que destacó que «desde el 2019 prácticamente no se avanzó en este documento, que lleva mucho tiempo metido en un cajón». El regidor carralés quiere seguir avanzando en la tramitación del documento urbanístico ya que de él depende «el futuro y crecimiento de Carral», señaló.