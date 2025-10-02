El clan de la Mora pierde su inmueble mientras el bloque vecino sale a la venta

La calle Touriñana de Meicende vive un doble cambio de escenario. Después de que Arteixo diese el adiós definitivo al edificio número 33 de la localidad, conocido por haber sido un punto habitual de trapicheo de drogas del clan de la Mora, ahora sale a la venta el inmueble vecino.

Se trata de una construcción levantada en plena burbuja inmobiliaria que quedó inacabada tras el estallido de la crisis de 2008, y que ahora busca una segunda oportunidad.

El inmueble, pensado para viviendas plurifamiliares, nunca llegó a completarse, y ha permanecido vacío durante más de 15 años. Ahora se ofrece en el mercado como inversión por un precio de 210.000 euros.

El anuncio subraya su potencial para ser rehabilitado y destinado a pisos, concretamente a un total de once viviendas, aunque su estado actual requiere de una reforma importante para ponerlo en uso.

Seis plantas y once viviendas

Con 1.500 metros cuadrados construidos, el edificio se vende por un precio de 140 euros el metro cuadrado. Seis plantas, once viviendas, once plazas de garaje y un ascensor son las características que ofrece este inmueble fantasma, que, de reformarse y venderse finalmente, podría al menos recatar uno de los dos edificios que se encontraban en estado de abandono en la calle Touriñana.

En el caso del número 33, el Concello de Arteixo declaró el edificio en «ruina inminente» hace casi un año por «no cumplir los requisitos mínimos de habitabilidad», y el pasado mes fue derribado definitivamente.

Se trataba de una vivienda plurifamiliar con 808 metros cuadrados construidos, repartidos en semisótano, bajo, tres plantas y bajo cubierta, todo ello afectado por la declaración de ruina.

La arquitecta municipal emitió un informe el mismo día en que se produjo el operativo antidroga, concretamente el 6 de noviembre de 2024, y ratificó que el inmueble no cumplía la normativa exigida de habitabilidad.

El documento técnico concluía que el bloque no reunía las condiciones adecuadas de seguridad en caso de producirse un incendio ni de habitabilidad, debido al gran acopio de residuos orgánicos e inorgánicos en todas las estancias y a la presencia de humedades.

Casi un año después, la calle Touriñana se enfrenta a un proceso de transformación desde el punto de vista urbanístico. Un edificio desaparece mientras otro busca una segunda vida, y el barrio se prepara para dejar atrás dos de sus bloques más problemáticos.