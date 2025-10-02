El Consultivo da luz verde para anular tres contratos en Cambre

El Consello Consultivo ha emitido tres resoluciones favorables a la propuesta del Concello de Cambre para anular los contratos de las escuelas de actividades físicas, el servicio de telefonía y acceso a internet y el contrato de servicios de actividades socioculturales. El órgano autonómico se apoya en todas las resoluciones en los informes de intervención municipal y secretaria, que destacan que la contratación en el sector público «prohíbe la contratación verbal» seguida en estos casos, según consta en la resolución, hecha pública ayer, pero emitida en julio.

Los contratos fueron suscritos por el Gobierno de Unión por Cambre durante la etapa de Óscar García Patiño y la revisión la solicitó su sucesora, María Pan, de la misma formación política. Este dictamen permitirá al Ejecutivo de Cambre, ahora liderado por Diana Piñeiro, del PP, la anulación de estos contratos, un paso necesario para después abonar las facturas pendientes a las empresas según habían dictaminado tanto la interventora como la secretaria municipal en un informe en 2023. Piñeiro sigue este proceso, iniciado por María Pan, para intentar sanear las cuentas del Ayuntamiento.

El Consello Consultivo ya había avalado el criterio de las funcionarias el año pasado, con dictámenes favorables para anular los contratos del limpieza viaria, agua y alcantarillado. El Consultivo reitera que se considera demostrado que existían estos encargos verbales, reconocidos «de modo expreso, inequívoco y pacífico» tanto por parte del Concello como de las empresas que prestaban estos servicios.

El órgano explica que su resolución favorable a la nulidad de estos contratos es por la «infracción muy grave» que supone «la omisión de todo procedimiento contractual». Con todo, advierte que la resolución «no enerva las responsabilidades que puedan derivarse» y que recuerda que «la constatación de este tipo de irregularidades ha de ir necesariamente acompañado de la adopción de las medidas que tiendan a corregirlas y evitarlas».

Al cierre de año de 2024, el Concello todavía tenía sin abonar unos 5,5 millones de euros en facturas pendientes. En el informe de liquidación del presupuesto, la interventora municipal había destacado que era necesario dar «prioridad absoluta» a la licitación de los contratos actualmente en precarios y que afectan a todos los servicios municipales obligatorios. También recordó que para la licitación de estos los pliegos, memorias y otros documentos para los expedientes de contratación «deben definir adecuadamente el objeto del contrato», algo que no existía en los contratos que examina el Consultivo.