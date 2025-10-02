Contratada la construcción de una base náutica en Betanzos por 243.000 euros

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo ha contratado por 243.000 euros la construcción de una base náutica en Betanzos. La entidad supramunicipal ha adjudicado los trabajos a la empresa pontevedresa Jesús Buceta Hábitat, la única que se presentó al concurso.

La compañía adjudicataria dispondrá de un plazo de seis meses para ejecutar la obra, a contar desde la firma del acta de replanteo. El edificio se ubicará en el Paseo da Tolerancia, que conecta la zona litoral con el interior de la Reserva a través del río Mandeo.

El pliego de condiciones plantea un espacio «flexible y multiusos» de unos 125 metros cuadrados con una sala común para actividades, una sala de juntas para reuniones, realización de actividades educativas y deportivas; vestuarios; una zona para la promoción de experiencias de ecoturismo y un almacén.

En el entorno de esta base, se situará un pantalán con punto de recarga eléctrica y servicio de agua dulce.

La Reserva de Biosfera aspira a hacer de esta base náutica «un núcleo de operaciones para las actividades deportivas, la investigación y la divulgación, la educación ambiental y la conservación vinculadas a la biodiversidad de nuestro litoral», en palabras de su presidente, José Antonio Santiso Miramontes.

La entidad ha adjudicado también recientemente por 102.000 euros la construcción de un pantalán en el Paseo da Tolerancia para facilitar la navegación por la ría de Betanzos. Tiene en proceso la construcción de una instalación similar en O Pedrido.

Todas las actuaciones están financiadas con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La entrega de llaves de la base náutica está prevista para febrero de 2026.