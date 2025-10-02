La falta de local del club de Remo Olímpico llega al Parlamento

El BNG llevará al Parlamento la demanda de un local para el Club de Remo Olímpico do Mandeo, que se ha visto obligado recientemente a abandonar la parcela que le servía provisionalmente de sede y que demanda desde hace años unas instalaciones en O Pedrido.

La diputada Mercedes Queixas lamenta la falta de apoyo institucional a un club que desde hace más de diez años promueve el deporte base y ha cosechado grandes éxitos deportivos.

La formación lamenta que el Concello de Bergondo haya rechazado todas las propuestas presentadas hasta ahora y califica de «incomprensible» su «falta de receptividad». «Había propuestas con un gasto mínimo para las arcas municipales», critica el portavoz nacionalista en Bergondo, David Carro.

El BNG plantea como solución parcial la creación de un parque de botes a orillas de la ría e insta al Concello a «desbloquear la construcción de una instalación que dé cabida al Olímpico do Mandeo y a otras entidades del entorno».