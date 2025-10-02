Una jornada picante en Oleiros: "Se trata de disfrutar la experiencia de picante, no de sufrir"

El calor se va a sentir en Dexo este sábado a pesar de la lluvia prevista para la jornada. Y es que la granja ecológica Lúa de Dexo organiza la primera jornada de picante junto con Factoría do Lume, la empresa de salsas picantes. El día tendrá como evento central la cata de los 30 chiles más picantes del mundo, pero también habrá cocina en vivo para enseñar nuevas recetas, catas de salsas de Factoría do Lume y charlas sobre la cultura del picante.

Fran Gil, de Lúa do Dexo, señala que apenas quedan seis plazas para las 25 que había disponibles. «Va a ser una cata de picantes extremos, tuvimos avisar a la gente que venía, que tenía que venir ya preparada, con una tolerancia alta al picante», dice Gil, aunque señala que el sábado varios niños se pasarán por la jornada: «Avisamos a los padres, pero nos dijeron que no había problema. Que vengan tantos niños es una cosa que me llama la atención y me mola».

Aunque en la cata estarán disponibles 30 variedades diferentes de chiles, tan solo se hará un recorrido por «los más singulares», aunque después los comensales sí podrán probar todos los productos « que se atrevan». «También vamos a ir explicando la historia del chile, cómo Colón lo descubrió en América, curiosidades.... También trataremos de explicar exactamente qué es la capsaicina, el componente que provoca que cuando pruebas un chile el cuerpo genere una serie de defensas para protegerse», dice el de Lúa de Dexo.

La jornada, dice Gil, busca también dar respuesta a la tendencia del picante de los últimos años. «Cada vez hay más demanda de chiles, de salsas, de productos picantes, de restaurantes», afirma, y añade que espera que con estas catas los vecinos de la zona aprendan a disfrutar de ello.

«En Galicia hay mucha gente que se cree que aguantar algo muy picante es como tener más valor, como ser más hombre. Para nada se trata de eso, se trata de que el picante sea rico, sobre todo se trata de disfrutar la experiencia de picante, no se trata de sufrir», destaca Gil.