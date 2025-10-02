Musical de inicio del curso en la UNED Sénior de Paderne
El aula de la UNED Sénior de Paderne inició este miércoles el curso. El año académico arranca con 117 personas matriculadas. La primera clase fue de música, impartida por Francisco Cupeiro, director de las escuelas de música en Guitiriz, Meira y Castro Candelas. El aula impartirá también clases de historia, medicina, actividad física e informática.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una empresa del grupo Caamaño en Alvedro tramita su legalización
- Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos
- Fiesta de jubilación a orillas del Mandeo en Aranga
- Arteixo cederá una parcela a la Xunta para construir 14 viviendas públicas
- Los padres de Perillo, en Oleiros, arrancan las protestas por la falta de profesores
- Cambre prevé retirar el tráfico pesado del centro por el ruido y la polución
- Vivienda prohíbe anunciarse a 12 pisos turísticos de Oleiros
- Unha ‘influencer’ de Cerceda que leva Galicia e as motos por bandeira