Musical de inicio del curso en la UNED Sénior de Paderne

Clase de acordeón de la UNED Sénior de Paderne. | LOC

El aula de la UNED Sénior de Paderne inició este miércoles el curso. El año académico arranca con 117 personas matriculadas. La primera clase fue de música, impartida por Francisco Cupeiro, director de las escuelas de música en Guitiriz, Meira y Castro Candelas. El aula impartirá también clases de historia, medicina, actividad física e informática.

