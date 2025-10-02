El PSOE pide más docentes de educación especial en Carral
Llevará al Parlamento una iniciativa para exigir más profesores en el colegio Vicente Otero Pedrayo
El PSOE presentará en el Parlamento una batería de iniciativas con las que pedirá más profesorado de apoyo para el alumnado con necesidades especiales en el colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral.
Las diputadas Silvia Longueira, y Obdulia Taboadela se reunieron en Carral con la Anpa del colegio para conocer la situación y sus reivindicaciones. «Las carencias de personal en el centro llegaron hasta el punto de que la un alumno con un grado tres de dependencia se le fue denegado un cuidador en el aula», lamenta Silvia Longueira.
«La situación es muy compleja, ya que el colegio cuenta con 60 alumnos y alumnas que necesitan apoyos y cuidados dentro de la línea de la enseñanza inclusiva en alguna medida, pero solo 30 de esos 60 alumnos fueron valorados y valoradas», añade.
