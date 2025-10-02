Transición Ecológica da luz verde definitiva al proyecto para estabilizar los taludes de la playa de O Regueiro
El Concello de Bergondo ya puede iniciar el proceso para poner a disposición los terrenos afectados
La Demarcación de Costas de Galicia, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha publicado hoy, jueves 2 de octubre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la aprobación definitiva del proyecto de estabilización de taludes en O Regueiro para mejorar la seguridad para mejorar la seguridad en la playa.
Tras este paso previo necesario, el Concello ya puede iniciar el proceso para poner a disposición los terrenos afectados por la actuación planteada, tal y como se comprometió en sesión plenaria.
El Concello de Bergondo celebra la aprobación de un "proyecto es clave para resolver los problemas de erosión e inestabilidad que afectan al borde litoral de esta playa situada en el margen izquierdo de la ría de Betanzos, dentro del espacio protegido Red Natura 2000 Betanzos-Mandeo”.
El plan recoge la continuación de las actuaciones ya ejecutadas en la zona este del litoral, con trabajos que incluyen el desbroce y limpieza de los taludes, su estabilización mediante escolleras y mallas de protección, la ejecución de una senda peatonal sobre la escollera, y una pasarela de madera para salvar el cauce del Rego do Cabanés. Además, se llevará a cabo una hidrosiembra con especies vegetales adaptadas al ambiente marino para favorecer la integración paisajística de la obra.
"Este es un paso más, e ya quedan menos, en cuanto se complete el proceso expropiatorio será el Ministerio el encargado de sacar a licitación el proxecto para acometer as obras”, celebra el Gobierno local bergondés.
- Una empresa del grupo Caamaño en Alvedro tramita su legalización
- Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos
- Arteixo cederá una parcela a la Xunta para construir 14 viviendas públicas
- Herido un joven en Bergondo al recibir el impacto de la rueda de una furgoneta que se desprendió mientras circulaba
- Los padres de Perillo, en Oleiros, arrancan las protestas por la falta de profesores
- Oleiros externaliza la redacción de obras por falta de personal
- El clan de la Mora pierde su inmueble mientras el bloque vecino sale a la venta
- Un tráiler accidentado en Guísamo vuelve a poner el foco en el 'punto negro' de la carretera de Villa Julia