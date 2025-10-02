Vilaño celebrará una nueva edición de la Festa do Polbo

La asociación Adro de Vilaño ya tiene todo a punto para celebrar el 25 de octubre la Festa do Polbo, una cita que cuenta con la colaboración del Concello de A Laracha. El evento, que tendrá lugar en el pabellón del colegio de Vilaño, comenzará a las 13.00 horas, y el almuerzo dará inicio a las 14.30, ofreciendo empanada, pulpo a la feria, churrasco con criollo, patatas, ensalada, sobremesa, café y chupitos. El precio será de 35 euros para adultos, 20 euros para niños de entre 6 y 12 años, y gratis para los menores de 6. Para los más pequeños habrá una Pequefesta con merienda gratis, hinchables y juegos. La jornada estará amenizada por el Dúo Galán, con sorteos y concursos. Las entradas podrán adquirirse hasta el día 23 en Tempo, Agrobotica, Almacenes J. Cotelo, Bar da Piña, Peluquería Carmen y Silvia Pereira, Bar Milagre y los domingos a las 13.30 en el Centro Sociocultural de Vilaño.