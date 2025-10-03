Amas de Casa de Miño dona más de 500 tarros de compota

La Asociación de Amas de Casa de Miño donó este jueves a la Cocina Económica de A Coruña 530 tarros de compota elaborada con manzanas del Pazo de Mariñán, propiedad de la Diputación, que autoriza la recogida de la fruta para este fin solidario. El alcalde de Miño, Manuel V. Faraldo, asistió a la entrega de los tarros y agradeció el «compromiso y la solidaridad» del colectivo y la colaboración de la Diputación, Gadis y la Cocina Económica.